Menù con piatti della tradizione algherese nei ristoranti della città per “PlaçAlguer catalana - gusto, arte e tradizione”, dal 19 al 22 ottobre. L’amministrazione comunale, che organizza l’appuntamento in collaborazione con la Fondazione Alghero, l’Azienda speciale Parco di Porto Conte e altri partner privati, ha pubblicato un avviso esplorativo per l’individuazione di operatori algheresi interessati ad aderire all’iniziativa.

«Torna PlaçAlguer, con una seconda edizione rinnovata, che mette davvero insieme enogastronomia e turismo, per dare slancio ad una nuova stagione in Riviera attraverso il grande patrimonio culinario tradizionale algherese, la bravura degli chef del territorio e il ricco mondo dell’associazionismo locale», dichiara l’assessore alla Cultura e al Turismo, Alessandro Cocco. «Si tratta di un format che ci permette di valorizzare al meglio la nostra cultura e le nostre produzioni agro alimentari», afferma l’assessora allo Sviluppo Economico Giorgia Vaccaro. «Un appuntamento che ha riscosso successo nella precedente edizione e che abbiamo voluto replicare quest'anno. L'avviso è rivolto alla nostra ristorazione e alle associazioni di categoria che la rappresentano affinché la partecipazione e il coinvolgimento siano i più ampi possibili», avverte Vaccaro.

È possibile aderire al progetto entro 30 settembre, compilando il modulo presente nell’apposita sezione sul sito ufficiale del Comune di Alghero da inviare esclusivamente per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it.

© Riproduzione riservata