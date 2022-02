Abitazioni fatiscenti, infiltrazioni di acque fognarie in ogni angolo dell’appartamento, topi che spuntano dal water e bagni a rischio crollo. Gli alloggi popolari di Sassari gestiti da Area (ex Iacp) si presentano in condizioni disastrose.

Uno stato di estremo degrado che mette a rischio l’incolumità delle persone che vi abitano.

In particolare le palazzine di via Giordano, via Monteverdi, piazza Puccini e via Mancaleoni cadono a pezzi.

Le segnalazioni erano cominciate dal 2017, ma dall’Azienda regionale per l’edilizia abitativa non è arrivata alcuna risposta. Gabriele Ruiu, uno dei residenti delle case popolari, da anni denuncia la condizione di assoluta precarietà degli immobili e la presenza di danni all’interno della propria abitazione, situata al primo piano della palazzina di via Mancaleoni, nella zona di Monte Rosello.

“Da tempo sollecito un intervento urgente, – lamenta Gabriele – ho spiegato diverse volte che le infiltrazioni erano causate dall’acqua proveniente dalla fognatura. L’odore era inconfondibile e l’umidità stava risalendo nelle pareti delle stanze. Adesso i topi hanno scavato un tunnel all’interno dei muri dello scantinato e sono arrivati nel mio appartamento”.

Nei prossimi giorni dovrebbe partire l’appalto di Area per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Tempi che si annunciano lunghi.

“Quindi significa che si partirà da un primo sopralluogo prima di vedere un intervento in grado di mettere in sicurezza la mia casa – aggiunge Gabriele Ruiu – e nel frattempo io sono costretto a vivere in questa situazione insostenibile”.

© Riproduzione riservata