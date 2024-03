L’assessorato alle Politiche Sociali del comune di Tissi ha organizzato un incontro dibattito con gli studenti e studentesse della scuola secondaria di Tissi dal titolo “Il corpo e la mente”. Ospite d’onore il pluricampione Jeff Onorato, maestro della Federazione italiana sci nautico nonché pluricampione mondiale di sci nautico con disabilità nella specialità figure ma anche nel settore dei normodotati.

L’appuntamento è per mercoledì 27 marzo dalle 10 alle 12 presso il Centro Culturale in via Dante a Tissi. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Le specifiche prerogative di Onorato, al di là dei non quantificabili valori morali, lo pongono nel ruolo di unico atleta italiano che negli sport in movimento gareggia indifferentemente in tutti e due i settori, evitando l’utilizzo di ausili speciali e senza peraltro chiedere cambi di regolamento. «Il vero messaggio che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi e ragazze – spiegano il sindaco Gian Maria Budroni e l'assessora ai Servizi Sociali Benedetta Dettori - è che l’unica cosa che rimane a separare i due mondi è solo il “pregiudizio”, contro il quale Jeff sta ottenendo la vittoria più importante della sua vita. Inoltre, poiché Jeff rappresenta anche un modello di costante impegno che ha saputo e voluto andare oltre le difficoltà della vita, lo stesso auspichiamo loro, affinché riescano a superare le proprie difficoltà in tutti i campi, sia quello dello sport, ma anche dello studio e della vita sociale».

