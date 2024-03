Sette donne e tre uomini sono i nuovi operatori socio sanitari che hanno conseguito l'attestato a Tissi grazie ad un cofinanziamento dell'ente.

La sala consiliare del Comune ha ospitato la cerimonia di consegna degli attestati di qualifica professionale per operatore socio sanitario che hanno partecipato al corso di formazione articolato in un percorso di mille ore suddivise in 450 di teoria, 100 di esercitazioni e 450 di tirocinio conclusosi con un esame finale. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Tissi e dallo I.A.L. Sardegna Sassari che ha curato la parte didattica della formazione di nuove figure professionali. Alla presenza del sindaco Gian Maria Budroni, i dieci allievi del corso hanno ricevuto il diploma che li qualifica adesso come nuovi operatori del settore, in attesa di mettersi a disposizione del territorio in virtù della qualifica ricevuta.

«Abbiamo investito risorse per formare una figura strategica sempre più richiesta nel mercato del lavoro che ha enormi sbocchi professionali - ha evidenziato il sindaco Budroni- e l’amministrazione ha deciso di incentivare la partecipazione ai corsi al fine di ottenere la qualifica che è immediatamente spendibile nel mercato del lavoro e concorrere a soddisfare le richieste sempre più crescenti da parte di strutture pubbliche, private e cooperative».

«Quella degli Oss - sottolinea ancora il sindaco - è una professione con grande potenziale di crescita, siamo soddisfatti di aver contribuito alla formazione di donne e uomini del nostro paese, accumunati dal giusto spirito e che guardano ad una professione sicuramente complessa ma di grande importanza sociale. Auguro a tutti in bocca al lupo per un futuro brillante».

