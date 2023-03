Parte, a Tissi, il progetto “L’Officina dell’Apprendimento”, attività finanziata dal Comune e in gestione alla società Airone Cooperativa Sociale.

«La progettazione, finalizzata al benessere scolastico di alunni e insegnanti, prevede delle azioni di mentoring educativo (da svolgersi in orario curriculare in favore delle classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo Grado) e di uno sportello di ascolto psicologico (attivo su richiesta e in favore di alunni, insegnanti e genitori) - fanno sapere dal comune amministrato dal sindaco Gian Maria Budroni -. Il mentoring educativo è svolto da un’educatrice esperta nelle tematiche dell’apprendimento e nelle relazioni tra pari. Questa, dopo un’osservazione dei gruppi classe, opererà per migliorare, ove necessario, la relazione tra i compagni e tra alunni/insegnanti, supportando la motivazione allo studio attraverso azioni di empowerment individuale e di gruppo. Lo sportello di ascolto psicologico prevede la presenza di una psicologa psicoterapeuta esperta nelle tematiche dell’adolescenza. Si svolgerà nelle mattine del martedì e sarà aperto a chi ne farà richiesta».

Il paese del Coros ha ospitato, nei giorni scorsi, un incontro su bullismo e cyberbullismo, rischi e opportunità della rete e uso consapevole dei social organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Polizia postale di Sassari.

Hanno partecipato gli alunni della quinta della scuola primaria e le classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado.

