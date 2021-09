Il comune di Tissi, amministrato dal sindaco Gian Maria Budroni, ha ottenuto dalla Regione un finanziamento di 115mila euro che sarà destinato ai lavori di ampliamento della mensa, di sistemazione della copertura e della facciata della scuola dell'infanzia Gemma e Vittore Tanchis.

“Con tale intervento – ha dichiarato il primo cittadino – si vuole provvedere all’ esigenza di gestire un numero di classi potenzialmente in crescita, sia della scuola dell’infanzia che tutte le classi della primaria che con l'avvento del tempo pieno usufruiranno del servizio mensa da qui a due anni”.

I lavori partiranno al termine di questo anno scolastico. “L’obiettivo di questo intervento – ha concluso Budroni – è quello di riordinare gli edifici scolastici del Comune di Tissi, andando a riprogettare gli spazi di una scuola sempre più inclusiva. Particolare importanza è stata data allo spazio mensa/refettorio per soddisfare l'esigenza di almeno 8 classi che usufruiranno del servizio entro il prossimo biennio. Questa è la strada giusta. L’attenzione e l’impegno passano sempre per i risultati raggiunti e i finanziamenti portati a casa. L’amministrazione continua a lavorare alacremente per restituire ai tissesi un paese moderno e al passo coi tempi”.

I lavori della scuola dell’infanzia partiranno a conclusione dell'attuale anno scolastico.

