Minacce di morte e insulti, talvolta davanti al figlio minorenne. Sono queste le accuse a carico di un uomo di Porto Torres, accusata di maltrattamenti familiari contro l’ex compagna che sarebbero avvenuti nel 2020 e in epoca anteriore.

Il processo si è aperto nei giorni scorsi in Aula d’assise davanti alla giudice Valentina Nuvoli con la testimonianza della persona offesa.

Secondo le accuse l’uomo, dopo la fine della convivenza, avrebbe rivolto una serie di ingiurie alla donna e anche frasi come: «Dove ti trovo ti ammazzo, mi prendo tuo figlio». Le avrebbe anche sputato contro e tirato i capelli in presenza del figlio minorenne. E in uno specifico episodio, durante una lite che sarebbe stata causata dalla gelosia, l’imputato avrebbe sferrato un pugno e un calcio alla signora continuando a indirizzarle minacce di morte.

A difendere l’accusato il legale Maurizio Serra mentre la donna, costituitasi parte civile, è assistita dall’avvocata Rossana Dore.

