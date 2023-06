Inizia, dopo tanto, a prendere forma il progetto di riconversione e rilancio dell’ospedale di Thiesi.

Lo scorso venerdì sono arrivati, nel paese del Meilogu, per un sopralluogo l’assessore regionale della Sanità Carlo Doria, l’assessore regionale degli Enti locali Aldo Salaris, il Direttore della Asl di Sassari Flavio Sensi, la direttrice del Distretto Sanitario zonale Antonietta Bifulco unitamente allo staff tecnico dell’azienda sanitaria. Nell’incontro sono stati illustrati tutti gli interventi del progetto di riconversione con ulteriori dati che abbiamo fornito in merito ai servizi che potenzierebbero l’offerta sanitaria nel territorio.

«Il progetto preliminare, per il quale ci siamo battuti per anni, prevede una nuova organizzazione e soprattutto l’inserimento effettivo del Punto di Primo Intervento - dichiara il sindaco, Gianfranco Soletta -. Inoltre la struttura di Thiesi oltre ad avere l’ospedale di comunità avrà anche una residenza sanitaria dedicata alla riabilitazione, che con un trend di aumento dell’età media sarà di certo una struttura fondamentale per tutto il territorio».

«Come ribadisco da anni - ha concluso il primo cittadino - è necessario ripartire dall’assistenza sanitaria territoriale, una sanità che risponda alle esigenze della popolazione considerando, oltre le patologie di una cittadinanza con un’età media molto alta, anche l’importanza di una struttura territoriale facilmente accessibile, insomma una sanità più vicina ai cittadini. Daremo piena disponibilità con il nostro contributo alla giunta e alla Asl per riuscire in questo progetto nel minor tempo possibile».

