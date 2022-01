Oggi ha compiuto 100 anni il thiesino Salvatore Dedola, ex funzionario del Banco di Sardegna e della Cassa del Mezzogiorno. È stato il primo laureato (nel 1949) della facoltà di Agraria di Sassari, premiato per questo qualche anno fa dall'ateneo sassarese.

Da giovane per Salvatore, sesto di 11 figli, una vita avventurosa. Viene infatti dato per disperso durante la Seconda guerra mondiale, ma poi rientra in modo rocambolesco nella sua amata Thiesi, alla quale resterà sempre legato. Con la poesia e le lunghe passeggiate solitarie dimentica i momenti terribili del conflitto. Nel 1959 si sposa con Ica, che gli regala 3 figlie, e da queste 4 nipotine. Padre esemplare, si impegna anche in politica, nelle file della Democrazia Cristiana, dal dopoguerra per 50 anni il partito di maggioranza relativo in Italia. Infine gli anni della pensione, l'amore per la famiglia.

Ora il traguardo dei 100 anni, attorniato dai familiari nella casa di Sassari di Gabriella, una delle sue figlie, dove risiede da tempo. Presente anche il vice sindaco di Thiesi Bastiana Leoni che, assente per impegni il sindaco Gianfranco Soletta, ha portato gli omaggi dell'Amministrazione comunale. "Zio Salvatore Dedola quando può torna nella nostra cittadina - afferma - Nel passato ha anche compiuto interessanti ricerche storiche sul Meilogu. Per noi è un cittadino illustre ed esemplare, stimato da tutti per la sua vita, onestà e rettitudine. Nonostante l'età conserva ancora vitalità e lucidità straordinarie. Effettua metodicamente passeggiate mattutine e legge con grande interesse libri e giornali, interessato soprattutto ad argomenti di attualità".

