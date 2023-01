Con il 2023 ripartono anche le attività del Gal Logudoro Goceano. Si terrà martedì 20 gennaio alle 17, con una prima convocazione il 19 gennaio alle 10, l’Assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la Sala Aligi Sassu in via Garau, a Thiesi.

Saranno cinque i punti all'ordine del giorno: comunicazioni del presidente, l'elezione dei componenti del Consiglio d'amministrazione del Gal Logudoro Goceano, l'elezione dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale del Gal Logudoro Goceano, la determinazione dei compensi del Collegio Sindacale e l'elezione del Presidente del Gal Logudoro Goceano. Le modalità e i termini di presentazione delle candidature, di rilascio di delega e di elezione sono stabilite dal Regolamento, fanno sapere dal Gal.

L’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione - si legge nel regolamento - avviene secondo modalità che garantiscano la rappresentanza di genere consentendo che l’elettorato passivo di una tipologia di soci possa partecipare all’elezione dei soli rappresentanti della stessa categoria. Almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la prima convocazione dell’assemblea dei soci avente ad ordine del giorno la nomina o il rinnovo del consiglio di amministrazione, ogni socio interessato può presentare presso la segreteria del Gal il nominativo della persona, anche non socia, che intende proporre per la carica di amministratore in rappresentanza della propria categoria di appartenenza.

Non è ammessa l’elezione ad amministratore di persone la cui candidatura è pervenuta oltre il termine di cui al precedente capoverso. Ogni socio ha diritto ad esprimere una sola preferenza e risultano eletti i candidati che distintamente per la rappresentanza pubblica e privata hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Per la rappresentanza privata sono eletti i 4 candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e per la rappresentanza pubblica i 3 candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato di sesso femminile e a parità di genere il candidato più giovane.

