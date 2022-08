Una cosa è certa: a Porto Torres poteva essere una tragedia il totale cedimento del tetto di un grande stabile popolare di piazza Grazia Deledda 9, avvenuto intorno alle 8 di squesta mattina.

Un autentico boato sentito anche dai quartieri vicini. Miracolosamente nessuno si è fatto male e sono diverse le abitazioni coinvolte dal crollo.

"Un crollo annunciato", sostengono diverse testimonianze. Come quella di Guglielma Ruiu, una vedova che abita da tanti anni in una delle abitazioni coinvolte. "Scricchiolii ne abbiamo sentiti tanti nel passato. Sono venuti anche i vigili del fuoco i mesi scorsi a fare delle verifiche. Ma poi nessuno ha fatto nulla".

Sulla stessa linea la vicina Sonia Arcasedda."Dal solaio si sentivano sempre dei rumori - spiega -. Anche stamattina li abbiamo sentiti. Poi il crollo. Mio figlio di 4 anni, che dormiva, è stato sommerso dalle macerie ed è vivo per miracolo, salvato non si sa come dalle sponde del lettino".

Tutte le famiglie dello stabile di Piazza Deledda 9 sono state evacuate. Al pari delle famiglie degli appartamenti vicini.

Il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas in piazza Grazia Deledda (foto Tellini)

Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, è sul posto. "Nella sfortuna è andata bene - dice -.Stiamo cercando di trovare una sistemazione provvisoria alle decine di persone evacuate".

Il Comune nel frattempo ha piazzato dei gazebo nella piazza, per dare un po' di ombra e refrigerio alle persone coinvolte. Presenti i vigili del fuoco che stanno effettuando altre verifiche tecniche e hanno messo in sicurezza la zona. Sopralluogo anche dei tecnici di Area, che ha la proprietà dello stabile interessato dal grande cedimento.

Nei volti delle persone evacuate e dei vicini la paura. In molti casi la rabbia. Certo è che sul crollo saranno tante le cose e gli aspetti da chiarire.

