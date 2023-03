Inizia a vedere la luce il parco sensoriale di Tergu. È stata effettuata l’accensione dei pali a led e con il posizionamento delle ultime piante e la segnaletica i lavori volgono al termine.

«A breve, potremo consegnare ai nostri cittadini e a tutti coloro che ne vorranno usufruire il parco sensoriale», fanno sapere dal comune. Un intervento che è stato inserito all’interno della Programmazione Territoriale “Anglona Coros –Terre di tradizioni”, che ha ottenuto 600mila euro.

La buona notizia per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Ruzzu è che, per il parco sensoriale, sono stati messi a disposizione altri 500mila euro grazie all’approvazione della finanziaria regionale.

«L’amministrazione comunale pertanto ringrazia tutto il consiglio regionale, in particolar modo l'onorevole Gianfranco Satta per aver presentato l’emendamento in aula», sottolineano ancora gli amministratori.

