Rinviate a giudizio, oggi in udienza preliminare in tribunale a Sassari, tre persone accusate di tentato omicidio.

Il fatto contestato risale al 19 luglio 2024 e sarebbe avvenuto nel Duca bar di via Duca degli Abruzzi a Sassari quando, secondo le accuse, uno dei tre imputati, Luca Silanus, Stefano e Alessio Levanti, avrebbe colpito la testa di Ugo Poggi con un'arma, forse un martello, mai ritrovato. Le ragioni del gesto non sono state ancora chiarite.

Oggi in discussione la pm Erica Angioni ha sollecitato il rinvio a giudizio anche per Poggi, imputato per minacce, istanze accolte dal gup Sergio De Luca. Gli avvocati difensori dei tre sono Lorenzo Galisai, Marco Palmieri e Paolo Spano mentre Poggi è assistito dalla legale Maria Assunta Argiolas. Il gup ha rinviato al 24 settembre per la prima udienza che si terrà davanti al collegio.



