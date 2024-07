Le commissioni congiunte Bilancio e Sport del Comune di Porto Torres hanno dato il via libera al progetto esecutivo presentato dal Tennis Club Porto Torres sulla realizzazione di un impianto sportivo all’interno della cittadella sportiva, nell’area di via Falcone Borsellino.

Il progetto corredato da 40 elaborati, che prevede un investimento di circa 910mila euro e un cofinanziamento di circa il 45% a carico del Comune, comprende due nuovi campi da tennis, di cui uno coperto e un altro idoneo per eventi internazionali, oltre ad un campo da padel coperto e un’area destinata all’attività fisica, strutture sportive che faranno parte dell’ambizioso piano di ampliamento e completamento dell’impianto sportivo di viale delle Vigne.

Nel 2022 il consiglio comunale aveva deliberato all’unanimità gli atti di indirizzo per la concessione dello standard pubblico per favorire la nascita di attività nel campo del tennis con l’obiettivo di realizzare impianti idonei e attrezzati per ospitare competizioni di carattere nazionale e internazionale. «Un progetto che nasce con lo strumento del partenariato pubblico privato – ha spiegato Alessandro Carta, assessore al Bilancio - una soluzione interessante sia per le amministrazioni locali sia per le società sportive, in un’ottica di collaborazione più proficua nel medio-lungo termine. Il progetto è in linea con gli obiettivi dell’amministrazione, cioè riqualificare, ampliare e ammodernare gli impianti sportivi, individuando nello sport un mezzo fondamentale di sviluppo del territorio in termini sociali e occupazionali». L’esponente della giunta Mulas ha sottolineato l’importanza del lavoro sinergico tra gli uffici comunali dello Sport, dei Lavori Pubblici, del Patrimonio e Finanziario.

All’incontro ha partecipato Stefano Caria, presidente del Tc Porto Torres: «Il piano, redatto dalla società DL 38 di Sassari, è la conferma del cammino di rinnovamento del club che vanta due campi coperti con tensostruttura che si aggiungono ad altri due campi all’aperto, una palestra e due mini campi da tennis. Il progetto prevede anche un edificio polifunzionale da utilizzare come Club-House e spogliatoi per gli atleti, uno spazio esterno pavimentato per eventi, due piattaforme esterne da attrezzare per attività all’aperto o per ospitare tribune amovibili, il tutto illuminato a led e con pannelli fotovoltaici e la produzione di acqua calda con pannelli solari».

Le commissioni, presiedute da Gaetano Mura e Antonello Cabitta, hanno espresso parere positivo affinché possa essere approvato il pubblico interesse dal Consiglio comunale.

© Riproduzione riservata