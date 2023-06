Primo giorno di controlli con il Telelaser da parte della Polizia Locale del Comune di Alghero. Una iniziativa che andrà avanti fino a venerdì prossimo nelle vie più trafficate della città proprio per prevenire gli incidenti stradali e garantire la sicurezza della circolazione. I controlli sono eseguiti mediante il dispositivo mobile di rilevamento della velocità, più comunemente noto con il nome di Telelaser, sia nelle strade extraurbane che in quelle del centro abitato.

Sulla base dell’incidentalità storica del territorio e della valutazione tecnica in merito alla necessità di operare controlli al fine di prevenire l’eccesso di velocità, le aree maggiormente interessate dall'attività, anche se non in forma esclusiva, sono: Viale Giovanni XXIII, Via De Gasperi, Via Sant’Agostino, Via Vitt. Emanuele II/ S.S. 127 Bis, S.S. 292, Viale I Maggio, S.S. 127 Bis, Viale Burruni, Via Don Minzoni, Via Liguria, S.S. 291 Dir, S.P. 42 e la S.P. 55.

Le postazioni di controllo sono ben visibili, indicate con l'apposito segnale stradale prescritto dalla norma, sia in forma fissa che in forma mobile, a seconda della postazione.

Il telelaser (foto Fiori)

L'apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata in presenza e sotto il diretto controllo del personale della Polizia Locale di Alghero.

In questi primi giorni gli agenti coordinati dal comandante Matteo Bertocchi stanno svolgendo opera di prevenzione, senza alcun intento punitivo, ma con lo scopo di educare gli automobilisti più disinvolti alla guida responsabile in un periodo in cui il traffico potrebbe risultare particolarmente insidioso.





