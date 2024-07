L’Assemblea del TIPS, il Tavolo permanente delle Istituzioni e Parti Sociali, riunitasi per programmare le attività a supporto dello sviluppo economico e sociale del Nord Ovest della Sardegna, ha nominato Sergio Salis come nuovo coordinatore. Imprenditore e consulente strategico proveniente da Confindustria, Salis è tra gli ideatori e fondatori del TIPS, come il suo predecessore, Pierluigi Ledda.

Il passaggio da un sindacalista a un imprenditore sottolinea comunque una totale continuità di valori e intenti. Negli anni, il TIPS ha dimostrato che la chiave per lo sviluppo del Nord Ovest della Sardegna è la capacità di parlare con una voce e una visione unica, senza divisioni, in piena armonia tra le parti. L’unità di intenti riguardo le necessità del territorio è considerata il fattore principale per offrire la svolta di cui ha bisogno.

Con l’inizio di questa nuova fase, il TIPS continuerà a stimolare l’Amministrazione Regionale e Nazionale per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali finora "negati" e a supportare le Amministrazioni locali nel processo strategico. Il TIPS intende avviare nei prossimi mesi un’azione forte e unitaria con le amministrazioni locali del Nord Ovest e con l’Amministrazione Regionale per imprimere un’accelerazione e dare seguito al “Patto per lo sviluppo della provincia di Sassari” sottoscritto il 7 dicembre 2021 a Nule, con particolare attenzione ai quattro punti su cui il territorio si è mobilitato nel 2023.

Sergio Salis ha dichiarato: “Intendiamo supportare le Istituzioni con la forza derivante dall’unità di tutte le organizzazioni del lavoro e imprenditoriali per accompagnare al meglio e con tempi contenuti i processi di realizzazione delle opere e delle infrastrutture che il Nord Ovest della Sardegna aspetta da tempo, siamo certi che le nuove Giunte coglieranno questa opportunità".

© Riproduzione riservata