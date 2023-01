Voto unanime alle modifche del Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili alle entrate di natura tributaria, extra tributaria e patrimoniale.

Il consiglio comunale di Porto Torres ha dato il via libera al provvedimento di delibera che va incontro a famiglie e imprese. La modifica, così come è stata illustrata in aula dall’assessore ai Tributi, Alessandro Carta, consente a chi ha debiti con il Comune in materia di Imu e Tari di rateizzare ulteriormente i pagamenti rispetto al passato.

«Un risultato ottenuto, tra le altre cose, innalzando la soglia dei soggetti esentati dalla presentazione di Isee e dell'attestazione sui parametri di liquidità e aumentando le rate per chi deve corrispondere al Comune importi superiori ai 20mila euro», sottolinea l’esponente della giunta Mulas.

Per coloro che hanno accumulato un debito che varia da 20mila a 40mila euro è prevista la possibilità di corrispondere gli importi da 37 a 72 rate, per importi da 40 a 70mila euro la dilazione è consentita da 73 a 90 rate, infine per le cifre sopra i 70mila euro le rate previste variano da 91 a 120.

