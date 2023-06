Primo incontro formativo tra il Comitato Nurra transizione verde e il Comune di Stintino per condividere progetti sull'agrivoltaico come punto di forza per lo sviluppo sostenibile per le energie rinnovabili e l’agricoltura. Un dialogo costruttivo tra attivisti e amministratori locali per promuovere la transizione verso un'energia pulita e la tutela dell'ambiente.

Una innovativa soluzione che consente di coltivare e produrre energia solare contemporaneamente, ottimizzando l'uso del suolo e riducendo l'impatto ambientale. Si è discusso di come l’agrivoltaico rappresenti un'innovativa soluzione per sfruttare le aree agricole e rurali, consentendo la coltivazione e la produzione di energia solare contemporaneamente. Questa sinergia permette di ottimizzare l'uso del suolo, riducendo l'impatto ambientale e garantendo un duplice beneficio per l'economia locale. L'energia prodotta può essere immessa nella rete elettrica nazionale, generando entrate aggiuntive per il territorio e contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2.

Il sindaco Vallebella ha accolto positivamente le informazioni fornite dal comitato e ha riconosciuto l'importanza di conciliare lo sviluppo energetico con la tutela del paesaggio di Stintino. L'incontro si è concluso con la decisione di formare un gruppo di lavoro congiunto composto dai membri del Comitato Nurra Transizione Verde, rappresentanti del Comune di Stintino e altre parti interessate. Il sindaco Vallebella ha manifestato la propria disponibilità per un incontro con tutti gli attori locali, come il comune di Porto Torres e quello di Sassari, nella definizione di un piano di sviluppo agrivoltaico che sia sostenibile, condiviso e in linea con le esigenze del territorio.

