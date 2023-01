Domani si apriranno i cantieri con la consegna dei lavori per l'avvio del progetto di “Realizzazione di un percorso pedonale per non vedenti e disabili" sul lungomare di Porto Torres dall'area della Renaredda a Balai.

L'opera, il cui soggetto attuatore è la Rete metropolitana del Nord Sardegna, è stata affidata alla ditta In.Co S.R.L.Unipersonale di Quartu Sant’Elena per un importo di 962mila e 234 euro. Il cantiere sarà avviato non appena le condizioni meteo lo consentiranno e avrà una durata prevista di 270 giorni. I lavori partiranno dall'area della Renaredda e proseguiranno in direzione Balai.

L'opera prevede la sostituzione della pavimentazione attuale con una in cemento architettonico per una superficie di circa 6mila metri quadrati, con la previsione di camminamenti a norma per non vedenti e disabili, progettati dopo un confronto con le associazioni di volontariato che si occupano di questi temi. Si tratta del cosiddetto sistema Loges che guida il passante attraverso impronte sulla pavimentazione, riconoscibile attraverso il senso tattile plantare, il senso cinestesico, o attraverso la guida del bastone lungo bianco.

Verrà inoltre completamente sostituita la linea dell'illuminazione pubblica con la collocazione di 75 nuovi pali, nel rispetto della normativa sull'inquinamento luminoso.

«Parte finalmente un progetto avviato dall'amministrazione precedente e che abbiamo sostenuto con convinzione - dichiarano il sindaco Massimo Mulas e l'assessora ai Lavori pubblici Maria Bastiana Cocco - che consentirà di valorizzare uno dei punti di forza di Porto Torres, il nostro lungomare, con una speciale attenzione a chi ha una disabilità visiva. Si tratta inoltre del primo step del più ampio progetto di riqualificazione del litorale che vorremmo attuare dal porto industriale alla chiesetta di Balai».

© Riproduzione riservata