Iniziano alla grande gli eventi di Natale a Bono. Ha riscosso un grande successo il presepe vivente organizzato dall’Associazione Cattolica Ragazzi.

«La rappresentazione del presepio vivente a cui abbiamo assistito è stato qualcosa di veramente emozionante e unico - fanno sapere gli amministratori -. Complimenti a tutti i piccoli Acierrini che hanno saputo interpretare magistralmente tutti i ruoli assegnati. E infine complimenti allo splendido pubblico che ha seguito in maniera silenziosa e attenta tutta la manifestazione».

Ottimo riscontro ha riscosso anche la Passeggiata in Rosa, iniziativa di solidarietà inserita nel progetto “Mater & Komen 8 mesi in rosa” legata alla lotta contro il tumore al seno. «Una giornata fredda e ventosa quella a Bono riscaldata dalle tantissime persone che hanno partecipato alla Passeggiata in Rosa a favore della lotta ai tumori del seno - sottolineano da Komen Italia in Sardegna -. Grazie al sindaco, all'Amministrazione comunale, all'Avis, ai musicisti per aver rallegrato la manifestazione, alle associazioni locali, ai bambini e a tutti i partecipanti per il caloroso sostegno. L'importante risultato raggiunto verrà destinato ai progetti di Susan G. Komen Italia per la lotta ai tumori del seno che verranno sviluppati in Sardegna con il Mater Olbia Hospital».

