Dal singolo di debutto “Glicine” ai brani “Sono solo parole” e “Vuoto a perdere”, la cantante Noemi incanta il numeroso pubblico che, a Porto Torres, non è voluto mancare all’appuntamento tra i più attesi della tre giorni della Festha Manna.

Un fiume umano di oltre diecimila persone per il grande concerto della cantautrice romana, contraddistinto dal logo “Note sotto la Torre", una folla che nel tardo pomeriggio di ieri ha riempito il corso Vittorio Emanuele, con presenze importanti nei locali, nelle vie del centro tra i gazebo, le bancarelle e gli stand allestiti per l’occasione. Salita sul palco, messo in scena ai piedi della Torre Aragonese, l’artista ha regalato ai suoi fans una esibizione da brividi per la sua voce unica, interpretazioni magiche con “Non ho bisogno di te” e i successi dell’album “Metamorfosi” del 2021, tra i più amati dal pubblico.

Nella seconda giornata dei festeggiamenti, in programma oggi, domenica 19 maggio, a partire dalle 20.30, in piazza dei Martiri, lo spazio Cumbessias-Atrio Comita ospiterà l’evento curato dall’associazione Intragnas "In nome di San Gavino", con balli dei gruppi folk provenienti da diversi centri dell’Isola e la “Rassegna Canti a chiterra dedicata a F. Falchi” organizzata da Tazenda Società Cooperativa. A partire dalle 21, sul palco allestito nella piazza della torre aragonese, saliranno i “BBrothers & Band” per una tappa dell’Anima Tour. Il concerto è organizzato dal Ccn Le Botteghe Turritane in collaborazione con Salvatore Fresu e avrà come ospiti anche Peppino Anfossi che si esibirà al violino, i Mamuthones e Issohadores Mamoiada dell’Associazione Atzeni e il Coro Polifonico Turritano.

