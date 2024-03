Il Parco di Porto Conte per la prevenzione e allerta incendi. Continua il progetto del Ceas Porto Conte “Verso il Cambiamento”, avviato il 22 agosto scorso e finanziato dal Servizio SVASI (Sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi) dell’Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sardegna. L’attività prosegue con un ricco calendario di attività che coinvolge ben 10 classi delle scuole cittadine, per un totale di oltre 250 studenti.

"In-FormAzione" è il titolo di quest’altra azione operativa del progetto, finalizzata a stimolare nei giovani partecipanti lo sviluppo di una maggiore sensibilità al rischio incendi, necessaria per poter attuare un piano di prevenzione strutturato ed efficace, attraverso tre momenti: informazione, formazione e azione.

Il primo momento, “Informazione”, ha visto nel mese di febbraio la realizzazione di incontri introduttivi in aula con un’attività ludico/formativa attraverso i giochi didattici “Non lasciar che bruci” sul tema prevenzione e allerta incendi, prodotti dal Ceas Porto Conte nell’ambito del progetto MED-PSS.

Secondo step “Formazione”, che si svolge nel mese di marzo con cinque appuntamenti a Casa Gioiosa, in cui le dieci classi coinvolte saranno impegnate in attività di scoperta del territorio protetto e in un’esercitazione antincendio boschivo a cura del CFVA di Sassari con lo scopo di illustrare ai ragazzi le diverse componenti del sistema integrato di lotta agli incendi boschivi e le principali metodologie di attacco diretto al fuoco.

Il percorso si chiude col momento dedicato all' “Azione”, in cui saranno gli stessi alunni delle dieci classi coinvolte a dedicarsi ad un'attività di sensibilizzazione in tema di prevenzione e allerta incendi presso la propria scuola, rivolta agli altri studenti non interessati direttamente dal progetto.

L'azione "In-FormAzione" è inserita nel progetto "Verso il cambiamento", promosso e coordinato dal Ceas Porto Conte nell'ambito del Progetto di rete Infeas "Cambiamento Climatico e Rischio Incendi", capofila Agenzia Forestas Servizio Territoriale di Oristano.







