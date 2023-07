Un’area pedonale nel rispetto della memoria di Walter Frau e Ciriaco Carru, i carabinieri, rispettivamente di Porto Torres e Bitti, che il 16 agosto 1995 in località “Pede ‘e Semene”, a Ozieri, furono uccisi durante un conflitto a fuoco.

Quella passata alla storia come la strage di Chilivani non si vuole oscurare, adesso che sono in corso i lavori per la realizzazione della strada Olbia-Sassari.

Il consigliere Pd del Comune di Porto Torres, Antonello Cabitta, portatore della istanza della famiglia Frau, in primis del carabiniere in congedo Roberto Frau, ha proposto al sindaco Massimo Mulas e all’intero consiglio comunale turritano in accordo con l’amministrazione comunale di Ozieri, di farsi promotore della proposta «per dare e mantenere il giusto risalto ad un ricordo dei nostro cari ed eroi, i militari Frau e Carru, caduti nell’adempimento del proprio dovere, creando un’area di sosta per le auto in prossimità della zona dove sono collocate le lapidi in ricordo dei due carabinieri, e un’area pedonale per consentire alle persone di raggiungere agevolmente il luogo della memoria».

La costruzione della nuova strada Olbia- Sassari rischia di adombrare l’area allestita a Ozieri, e di dimenticare quello che è il ricordo dei carabinieri insigniti della Medaglia d’oro al Valor Militare.

