La campagna di sicurezza stradale si intensifica da oggi e sino a Pasquetta nel vasto territorio comunale di Sassari, dove la Polizia locale rafforzerà i controlli. L’obiettivo è contribuire a rendere sicura la viabilità nei giorni in cui si registrano comunemente criticità e potenziali pericoli per l’alta densità di traffico correlato alle “gite fuori porta”.

In campo anche due postazioni telelaser che consentono la contestazione immediata dell'infrazione al conducente che viene fermato.

Il telelaser sarà operativo nella via Predda Niedda, via Buddi Buddi, via Budapest, via Milano, viale Porto Torres,via Caniga, l’ex SS 291 Sassari-La Landrigga, via Don Sturzo, via Prati, la ex s.s. 131, località Ottava, la ss 200 (Sassari-Sorso), via Domenico Millelire, via De Martini, S.P. 18 Bancali e a Palmadula – S.P. 4 S.P. 18, via Buddi Buddi, S.P. 42 Campanedda.

