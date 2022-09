Strade come piste da corsa, eccessi di velocità e altre violazioni al codice della strada.

A Porto Torres il comando della Polizia Locale ha intensificato i controlli nel periodo estivo, una vasta serie di accertamenti che hanno interessato la velocità dei veicoli sulle strade cittadine, con oltre 200 sanzioni per il mancato rispetto dei limiti e altre irregolarità.

Le violazioni sono state registrate con il sistema di rilevazione elettronica, 12 postazioni di autovelox, concentrate in alcuni punti sensibili della città, quali via Tramontana, via Dell’Industria, il tratto di via Ponte Colombo e sulla ex statale 131, strumenti che hanno immortalato auto che sfrecciavano oltre i limiti consentiti.

Ulteriori accertamenti amministrativi hanno riguardato i locali e le attività commerciali nelle zone interessate dalla “movida” con particolare attenzione all’occupazione di suolo pubblico, dove le multe raggiungono anche i 140 euro, con il rischio che, in caso di recidiva, si arrivi a sanzioni ben più gravi.

