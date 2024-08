Mercoledì 7 agosto, alle ore 21, presso l’anfiteatro del Convento a Ploaghe, nell’ambito delle manifestazioni dei Candelieri e del Ferragosto Ploaghese, si terrà un evento di grande interesse sociale con la presentazione del volume “Liberamente a teatro, percorsi di vita tra carte d’archivio e colonie penali”, appena pubblicato da Carlo Delfino Editore, curato dai due fratelli Vittorio e Alessandro Gazale, il primo direttore del Parco Nazionale dell’Asinara, e già direttore del Parco di Porto Conte, ed il secondo insegnante, attore e regista.

L'incontro, moderato da Giovanni Salis, oltre agli autori, vedrà la partecipazione del sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu per i saluti istituzionali e di Antonello Pilo che presenterà diverse esperienze di volontariato in carcere. Una serata dedicata ai temi del carcere tra immagini e testimonianze che ricorderà oltre 10 anni di attività un po' dentro e un po' fuori svolte da un gruppo di detenuti e che vede la centralità dell’area educativa della casa circondariale di Sassari con il coordinamento della responsabile dell’area educativa Ilenia Troffa ed il coinvolgimento della casa di reclusione di Alghero. Si parlerà dell’esperienza dello studio dei vecchi archivi delle ex Colonie penali di Tramariglio e dell’isola dell’Asinara, attraverso l’attivazione di decine di borse di lavoro che hanno coinvolto una cinquantina di detenuti.

L’avvio di una compagnia teatrale nata all’interno della struttura detentiva che ha impegnato una ventina di attori nella scrittura di un copione prima e nella messa in scena dopo. La recita richiama il lavoro archivistico, integralmente documentato nel volume. Tutta l’attività è inserita anche all’interno delle proposte dell’associazione “Oltre i muri”, che raggruppa e legittima i volontari che operano all’interno del carcere. Tutto il lavoro svolto è dedicato alla memoria della direttrice del carcere di San Sebastiano e di Bancali Patrizia Incollu, recentemente scomparsa durante lo svolgimento del suo servizio, che ha seguito e incoraggiato il progetto dai primi studi archivistici sino alle rappresentazioni teatrali.

