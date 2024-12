L'Enas (Ente acque della Sardegna) ha potenziato il sistema di pompaggio delle acque grezza dal Cuga verso il potabilizzatore di Truncu Reale a Sassari. L'attuale portata, di circa 700 litri al secondo è sufficiente per sopperire all'interruzione della condotta "Coghinas 2" interessata da un guasto improvviso nella località La Ciccia in territorio di Valledoria.

I tecnici di Abbanoa si sono immediatamente attivati per aumentare la produzione di acqua potabile nell'impianto di Truncu Reale. La quantità è sufficiente per garantire il servizio in città anche durante la notte. Sono quindi revocate le chiusure notturne programmate, annuncia Abbanoa.

La situazione è costantemente monitorata: l'intervento di riparazione dell'Enas sull'acquedotto proveniente dal Coghinas andrà avanti sabato e domenica. In queste due giornate sarà fondamentale la conferma delle attuali portate d'acqua grezza proveniente dal Cuga.

Resta confermata la chiusura dell'erogazione a Castelsardo: è l'unico centro che non può contare su integrazioni o collegamenti secondari. La chiusura dell'erogazione dipende esclusivamente dai tempi di Enas: l'erogazione risulta già interrotta a causa della rottura e dovrebbe essere ripristinata entro le 23 di domenica. È stato attivato il servizio sostitutivo con autobotti: i mezzi stazionano in piazza La Pianedda e via Lungomare dalle 9 alle 17. Stessi orari a Lu Bagnu nei pressi dei parcheggi Papillon.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata