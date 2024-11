Il Consiglio comunale di Stintino ha approvato la variazione di bilancio di oltre 3,7 milioni di euro, destinata a dare il vita a una serie di importanti interventi di riqualificazione e manutenzione sul territorio. Le risorse permetteranno di avviare iter fondamentali per la realizzazione di progetti attesi da tempo, che miglioreranno i servizi e le infrastrutture per residenti e visitatori. Tra gli interventi di rilievo vi è la riqualificazione del centro sportivo di Roccaruja: un progetto simbolo di questa amministrazione, volto a rinnovare un impianto sportivo risalente agli anni ‘70. Grazie a un co-finanziamento della Regione Sardegna di 600.000 euro e a uno stanziamento comunale di 575.000 euro, il centro vedrà una completa riqualificazione dei campi da tennis.

Alla palestra polifunzionale di via Frecce Tricolori saranno destinati 270.000 euro per migliorare le strutture della palestra, garantendo maggiore fruibilità e sicurezza per la comunità. Inoltre sono comprese le manutenzioni straordinarie delle opere lignee delle infrastrutture comunali per preservarne la funzionalità e il valore architettonico, un investimento di 450.000 euro e gli interventi. Sulle strade pubbliche, con 500.000 euro si procederà alla fresatura e alla posa di nuovo bitume su numerose strade, migliorando la viabilità in tutto il territorio comunale. Inoltre era previsto la sostituzione del guardrail con un intervento fondamentale per la sicurezza stradale prevede la sostituzione di tutti i guardrail lungo la strada panoramica e nel territorio comunale, per un totale di 620.000 euro, mentre con uno stanziamento di 670.000 euro, saranno riqualificate le aree comuni e i centri delle borgate di Pozzo San Nicola, Ezzi, Nodigheddu ed Ercoli, valorizzando l’identità del territorio e migliorandone l'attratività.

La sindaca Rita Vallebella ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti: «Questo stanziamento rappresenta un passaggio cruciale per il nostro programma amministrativo. Con questi interventi e progetti, che hanno superato tutti gli iter burocratici e sono pronti ad essere realizzati nei prossimi mesi, puntiamo a migliorare i servizi essenziali per la comunità, a rafforzare la sicurezza del territorio e a valorizzare Stintino in chiave turistica e sociale. È un impegno concreto per il benessere dei nostri cittadini e per la crescita del nostro borgo».

Anche il vicesindaco e assessore al bilancio, Pietro Maddau, ha sottolineato l’importanza della variazione di bilancio: «Siamo soddisfatti del lavoro svolto. Questo è un altro tassello per lo sviluppo delle nostre iniziative politiche, con un’attenzione particolare alla riqualificazione del territorio e al miglioramento delle infrastrutture. Ogni intervento è pensato per avere un impatto positivo sia sulla qualità della vita dei cittadini sia sull’esperienza dei nostri visitatori.»

