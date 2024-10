Si chiamano Vera, Iside e Linus, i tre amici a quattro zampe in cerca di una nuova famiglia dove trovare affetto e rispetto. Il Comune di Stintino, in collaborazione con la Polizia municipale, hanno lanciato una nuova campagna “Amami d’istinto e adottami consapevolmente”, per dare una casa a tre cani speciali.

«Adottare un animale non è soltanto un gesto di amore ma anche una scelta consapevole, - fa sapere l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca, Rita Vallebella - per questo Vera, Iside e Linus hanno tanto da dare e vogliono condividere la loro vita con qualcuno che li accudisca e li faccia sentire al sicuro». I cani temporaneamente sono ospitati presso il canile comunale. Per conoscere le modalità di adozione è possibile richiedere informazioni direttamente al Comune o alla Polizia Locale. Adottare un cane adulto significa offrire all’animale una nuova vita fuori dal canile, inoltre è possibile ricevere un bonus per l’acquisto di alimenti specifici e una visita veterinaria gratuita. Inoltre si contribuisce a lanciare il messaggio che adottare un cane aiuta a contrastare il fenomeno dell’abbandono e a diffondere la cultura del possesso responsabile.

