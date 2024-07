Nuova sala multimediale presso la biblioteca comunale di Stintino, frutto dell'impegno dell'assessorato alla Digitalizzazione guidato da Maria Sara Sechi. La sala, pensata per offrire ai cittadini un ambiente moderno e funzionale per lo studio e il lavoro, è ora dotata di 5 nuove postazioni PC, ciascuna equipaggiata con computer di ultima generazione, licenze Microsoft 365, cuffie per garantire privacy e concentrazione. Il nuovo servizio gratuito rappresenta un importante passo avanti nel processo di digitalizzazione del comune, rendendo la biblioteca un centro di risorse tecnologiche accessibile a tutti i residenti.

«Con l'attivazione di questa sala multimediale, - spiega l’assessora Sechi - vogliamo offrire ai nostri cittadini gli strumenti necessari per studiare, lavorare e accedere alle risorse digitali in un ambiente confortevole e attrezzato. È un investimento nel futuro della nostra comunità.» La nuova sala multimediale è aperta a tutti i cittadini negli orari di apertura della biblioteca comunale.

© Riproduzione riservata