Non ci saranno più venditori ambulanti nelle discese a mare verso La Pelosa. Lo ha deciso la sindaca di Stintino, Rita Vallebella, che ha emanato l'ordinanza di divieto di vendita in forma itinerante nelle aree di pubblico passaggio che consentono l'accesso al mare e che collegano via Moratti con il viale "La Pelosa".

Un provvedimento preso nel rispetto del Regolamento di disciplina per la fruizione delle aree demaniali marittime, del litorale e delle zone ricomprese nel territorio del Comune di Stintino nel compendio dello splendido arenile a numero chiuso, dove vige già la regola del divieto di commercio ambulante.

La presenza di venditori itineranti nelle strette stradine che portano alla spiaggia comporta un impedimento al corretto flusso delle persone verso il mare, inoltre è stata accertata la presenza di escrementi umani con abbandono di rifiuti in prossimità delle postazioni itineranti. Le sanzioni disposte variano da 2.500 a 15mila euro. I controlli di vigilanza saranno incrementati per evitare situazioni di degrado in particolare nel periodo estivo.

