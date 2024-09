Sono ripresi i lavori al campo sportivo del Comune di Stintino che sarà intitolato ad Andrea Benenati, interrotti diversi anni fa a causa del fallimento dell’impresa incaricata della loro realizzazione.

Tra i lavori lasciati incompleti figura la tribuna, che da tempo versava in stato di abbandono. Con grande determinazione e grazie a un intenso lavoro di coordinamento e gestione, l'attuale amministrazione è riuscita a sbloccare una situazione complessa, permettendo l’avvio immediato dei lavori che restituiranno alla comunità una struttura fondamentale per il paese.

«Il nostro obiettivo è concludere e rifinire in modo decoroso il campo sportivo, un impianto che rappresenta non solo un importante centro sportivo per i nostri cittadini, ma che può diventare anche un polo attrattivo per eventi musicali, sportivi e ritiri di squadre professionistiche. La tribuna, in particolare, è essenziale per garantire la piena funzionalità di tutta la struttura», ha dichiarato la sindaca Rita Vallebella. L’impegno dell’amministrazione nel completare il campo sportivo testimonia la volontà di promuovere lo sport, la cultura e lo sviluppo turistico di Stintino. L'obiettivo è quello di creare un impianto che possa essere un punto di riferimento non solo per gli sportivi locali, ma anche per eventi di ampio respiro.

I lavori, già avviati in questi giorni, si concentreranno sulla riqualificazione della tribuna e su altri interventi necessari per completare l'intera struttura, assicurandone il mantenimento nel tempo.

