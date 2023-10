Avere rispetto per il decoro cittadino, senza limitarsi alla sola teoria, ma passare subito alla pratica come esempio per gli incivili che sporcano. Così ha fatto il presidente del consiglio comunale di Stintino, Agostino Schiaffino, che ha speso un po' del suo tempo per raccogliere i rifiuti abbandonati sul lungomare del borgo turistico.

Quello scempio non era passato inosservato durante la cerimonia religiosa e la processione in onore della Madonna del Rosario, dove Schiaffino aveva partecipato in veste di rappresentante delle istituzioni. Così quei rifiuti gettati per terra in un luogo non autorizzato, neppure al deposito dei bustoni della spazzatura, hanno trasformato l’area in un grande contenitore di immondizia sparsa su tutto il marciapiede, ben visibile ai passanti e ai turisti che frequentano la zona.

«Non lo so perché lo fai, ma mi complimento per il tuo senso civico», dice ironicamente il presidente del consiglio, rivolto allo sconosciuto nemico dell’ambiente. «Non so se agisci solo per far sembrare questa comunità un posto di incivili ma - aggiunge - il vero incivile sei soltanto tu. Sei maleducato e persona sgradevole e questo comportamento non si addice a chi ha rispetto per la cosa pubblica».

