Cade rovinosamente a terra mentre è in sella alla sua bici. L'incidente è successo sul rettilineo in direzione Pozzo San Nicola, nel territorio di Stintino. Un ciclista è finito all'ospedale dopo una carambola sulla due ruote, mentre procedeva sulla strada in compagnia di un gruppo di amatori.

L'uomo, per cause ancora da accertare, è finito a terra, sbattendo in modo violento il volto sull'asfalto. Gli amici ciclisti, intervenuti per soccorrerlo, lo hanno consegnato agli operatori sanitari del 118 per ricevere le prime cure. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del Soccorso Sardo che ha trasportato il malcapitato all'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. I medici gli hanno riscontrato un sospetto trauma facciale e una frattura al femore.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

