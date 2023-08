Ritorna “Musica d’Estate a Stintino”, la rassegna musicale, a cura dell’associazione Amici del Conservatorio Orchestra filarmonica della Sardegna con il concerto del Duo pianistico italiano, composto da Marco Schiavo e Sergio Marchegiani, che eseguirà musiche di Mozart, Brahms, Schubert, Dvorak, Rossini. Si esibiranno domenica 20 agosto alle ore 21 al Museo della Tonnara di Stintino.

La formazione acclamata a livello internazionale vanta esibizioni nelle sale da concerto più prestigiose del mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Philharmonie di Berlino, dal Musikverein di Vienna fino ai teatri di Mosca, Hong Kong, Singapore. Si sono esibiti con importanti orchestre come la Royal Philharmonic Orchestra, i Berliner Symphoniker, la Budapest Symphony Orchestra, la Prague Radio Symphony Orchestra, la Sofia Philharmonic Orchestra, la New York Symphonic Orchestra. Hanno registrato per emittenti radio-televisive nazionali in Italia (RAI Radio3), Repubblica Ceca, Germania, Bulgaria, Russia, Messico e Hong Kong. Marco Schiavo e Sergio Marchegiani sono artisti Decca.

Nel 2014 la prestigiosa etichetta pubblica il loro primo Cd dedicato a Franz Schubert che ha ottenuto ottime recensioni dalla critica. A questo è seguito il secondo dal titolo “Dances” con le Danze Ungheresi e i Valzer op. 39 di Johannes Brahms. Nel 2020 Decca pubblica un terzo Cd con i concerti per due pianoforti K. 242 e K. 365 di Mozart e il Cncerto per pianoforte a 4 mani di Kozeluch registrati a Londra con la Royal Philharmonic. Nell’estate 2021 è uscito “Mozart for two”, il nuovo Cd interamente dedicato alle Sonate di Mozart.

