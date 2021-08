Un'importante variazione di bilancio da 914mila euro è stata approvata dal consiglio comunale di Stintino. A illustrarla è stato il sindaco della cittadina Antonio Diana.

123mila euro saranno utilizzati per interventi che riguardano i servizi sociali, la vigilanza e la manutenzione di strade e marciapiedi. 110mila euro sono stati invece destinati alla manutenzione dei fabbricati di proprietà del Comune. Per le manutenzioni delle strade previsti 100mila euro. Altri 160mila saranno vincolati agli incarichi professionali.

Al verde pubblico 60mila euro, mentre 150mila sono i contributi per le opere di culto e 50mila per la manutenzione dell'area cimiteriale. Somme anche per lo sport: 100mila euro al campo sportivo Roccaruja. Stanziati 50mila euro per la borgata di Pozzo San Nicola (manutenzione strade). Infine 16mila euro saranno previsti per l'acquisto di computer e stampanti nuovi per le scuole e gli uffici.

Il consiglio comunale di Stintino ha dato anche il via libera alla variante del piano urbanistico comunale per la realizzazione di una viabilità ciclopedonale nella strada panoramica, lungo il tratto compreso tra la pineta e il museo della Tonnara.

L'Assemblea ha anche preso atto delle dimissioni, per motivi personali, della Consigliera di maggioranza Marilena Gadau.

