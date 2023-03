Il Comune di Stintino parteciperà per la prima volta all'edizione Monumenti Aperti 2023, la manifestazione culturale più importante della Sardegna dedicata alla promozione e valorizzazione dei beni culturali. L'evento, organizzato dall'Associazione Imago Mundi, coinvolgerà più di settanta amministrazioni comunali e oltre ventimila studenti di tutte le età che per due giorni diventano i "ciceroni" dei propri territori e dei quasi mille monumenti aperti al pubblico nei fine settimana tra maggio e giugno, dal 6-7 maggio al 3/4 giugno.

L’amministrazione comunale, con grande entusiasmo, ha deciso di partecipare alla importante manifestazione culturale durante la due giorni del 3 e 4 giugno per mostrare al pubblico i propri siti archeologici e i luoghi simbolo del paese. «Siamo certi che Monumenti Aperti rappresenterà un'occasione unica per promuovere la bellezza e l'unicità del nostro territorio. Finalmente Stintino parteciperà la prima volta all'edizione Monumenti Aperti 2023. Questo è un grande evento culturale che permetterà ai nostri visitatori di scoprire e apprezzare i tesori culturali del nostro territorio e dimostra il nostro impegno nel promuovere il nostro patrimonio. Siamo orgogliosi di far parte di questa grande rete nazionale e regionale e ringraziamo l'Associazione Imago Mundi per averci dato questa opportunità. Ringraziamo l'Assessorato alla Cultura e al Turismo per il lavoro svolto e siamo certi che la partecipazione di Stintino a Monumenti Aperti sarà un grande successo», fanno sapere dall’amministrazione del Comune.

Per l’assessora alla Cultura e al Turismo, Marta Diana: «Questa è un'importante opportunità per promuovere il nostro patrimonio culturale e storico e per far conoscere Stintino come una meta turistica non solo per il mare e le sue bellezze naturalistiche, ma anche per la sua ricca storia e cultura. Stiamo lavorando da mesi per assicurare una grande esperienza ai visitatori e per far sì che questa manifestazione sia un grande successo per la nostra comunità.»

