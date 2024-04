Nell’ambito 1.2 del Distretto di Sassari, dal prossimo lunedì 8 aprile prenderà servizio un nuovo medico di medicina generale assegnatario di incarico di titolarità. Si tratta del dottor Matteo Serra, che presterà servizio nei comuni di Porto Torres e Stintino.

A Porto Torres presso l’ambulatorio in via Cavour, n. 34, osserverà il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, dalle ore 9.30 alle 11.30; a Stintino, nell’ambulatorio in piazza Municipio sarà presente martedì e giovedì, dalle ore 9.30 alle 12.30, mentre mercoledì e venerdì, dalle ore 14 alle 17.

Per effettuare la scelta del medico è possibile presentarsi, anche muniti di delega, presso lo sportello di Scelta e revoca del medico del Distretto di Sassari, nel comune di Porto Torres, in località Andriolu, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 12.30, e il martedì dalle ore 14 alle 16.30. In seguito alla presa in servizio del dottor Serra l’attività dell’ambulatorio Ascot di Stintino si concluderà il 5 aprile.

