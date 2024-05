Il Rotary Club Porto Torres parte dai più piccoli per insegnare il rispetto del Codice della Strada. In collaborazione con l’autoscuola Storidrive dell’Aci, nei giorni scorsi si è svolto presso la scuola elementare di Stintino un corso rivolto ai piccoli studenti che hanno partecipato attivamente alla spiegazione dei cartelli stradali, con simulazione della circolazione sia stradale che pedonale.

Divertiti gli alunni, suddivisi in gruppi dagli istruttori Gabriele e Paolo Pinna, si sono impegnati nel riconoscimento semaforico o di precedenza stradale. Particolare attenzione è stata prestata dai giovani futuri autisti sulle regole di comportamento da adottare sia come pedoni che come utilizzatori di biciclette. Inoltre i bambini sono stati informati sui pericoli derivanti dall’uso del telefonino alla guida da parte degli automobilisti, comportamenti che mettono a serio rischio la sicurezza in strada.

Gli allievi sono stati invitati a denunciare verbalmente chi perpetra questa pratica, fossero essi i propri genitori.

