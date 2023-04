La compagnia barracellare di Stintino contribuirà a rendere il borgo turistico cardioprotetto, grazie all'addestramento di 8 agenti barracellari, tra ufficiali e sottoufficiali, che hanno seguito un corso di primo soccorso con defibrillatore semiautomatico esterno (Dae).

Le pattuglie di servizio della compagnia barracellare stintinese saranno inoltre dotate nelle prossime settimane di due defibrillatori. Questi dispositivi saranno pronti per l'utilizzo immediato in caso di necessità nel territorio di Stintino, garantendo una maggiore sicurezza e tempestività di intervento in situazioni di emergenza cardiaca.

Il sindaco di Stintino, Rita Vallebella, ha espresso la sua soddisfazione per questo importante passo avanti nella tutela della salute pubblica: «La formazione del personale dei barracelli e l'acquisto di defibrillatori rappresenteranno un ulteriore impegno del Comune di Stintino per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini e dei visitatori. Continueremo a lavorare per migliorare la qualità dei servizi offerti alla nostra comunità e per promuovere la cultura della prevenzione e del soccorso.»

La formazione degli agenti barracellari è stata condotta da istruttori qualificati dell'associazione Re-Heart, che hanno insegnato loro le tecniche di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e l'utilizzo corretto dei defibrillatori semiautomatici esterni. Questo addestramento consentirà al personale di intervenire tempestivamente e con competenza in caso di arresto cardiaco, aumentando notevolmente le possibilità di sopravvivenza delle persone colpite da queste emergenze.

