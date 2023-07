Il sindaco del Comune di Stintino, Rita Vallebella, in conformità con le disposizioni dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna (Arpas), ha disposto l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nelle acque del tratto Cuile Ezi Mannu.

I risultati degli esami effettuati sul campionamento presso la stazione di monitoraggio Ezi Mannu, rilevati da Arpas Servizio rete laboratori e misure in campo - Servizio laboratorio di Sassari ha comunicato, hanno rivelato la presenza di alcuni parametri fuori norma, in particolare Escherichia Coli (valori limite 500) e Enterococchi Intestinali (valori limite 200), batteri fecali causa di inquinamento della zona.

In considerazione del potenziale rischio per la salute pubblica, l’amministrazione comunale ha emesso il divieto temporaneo di balneazione nel tratto Cuile Ezi Mannu, che si estende per una lunghezza di 2067 metri e rimarrà in vigore fino al ripristino delle condizioni di normalità.

