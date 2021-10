Multe ai venditori ambulanti sul litorale della Pelosa.

Il divieto di accesso agli arenili per vendere qualsiasi tipo di merce è stabilito dal nuovo Regolamento sull’uso delle spiagge e dei litorali del Comune di Stintino. Regole rimaste in vigore anche nel mese di ottobre grazie al tempo clemente che consente di dedicarsi ad un ultimo bagno della stagione. Un periodo che permette ancora di godersi una giornata di relax nel meraviglioso lido del borgo turistico.

In occasione dei controlli contro il commercio abusivo, da parte dei carabinieri della stazione di Stintino, concentrati nella zona della Pelosa, lungo tutto il viale e via Capo Falcone, sono stati sanzionati quattro venditori ambulanti per inosservanza delle norme che vietano l’esercizio del commercio, compreso quello itinerante e l’esercizio di attività artigianali, artistiche e similari, sia in forma fissa che itinerante.

Inoltre uno dei commercianti è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello, tipo pattadese. I militari, considerando le condizioni meteo ancora favorevoli, proseguiranno l’attività lungo la costa stintinese per contrastare la diffusione di ogni tipo di reato.

