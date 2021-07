Al Museo delle Tonnare di Stintino, domenica 4 luglio, ore 19, verrà consegnato il “Premio Stintino per la divulgazione scientifica 2021” all'infettivologo Massimo Galli, professore ordinario di Malattie Infettive presso l'Università Statale di Milano, direttore della struttura di Malattie Infettive dell'Ospedale “Luigi Sacco” di Milano. Consegnerà il premio Piero Cappuccinelli, professore emerito dell’Università di Sassari, accademico dei Lincei e presidente del Comitato scientifico del “Premio Stintino”, giunto alla quarta edizione.

Una vista esterna del Museo (L'Unione Sarda - Tellini)

La manifestazione è stata organizzata dal comune di Stintino, dal Museo le Tonnare, dal centro studi Civiltà del mare ( diretto dal microbiologo Salvatore Rubino), in collaborazione con l'Università di Sassari. Domenica verrà inoltre assegnato un riconoscimento speciale alla Fondazione Dinamo, al Banco di Sardegna gruppo BPER e alla Fondazione di Sardegna, "per il ruolo svolto in Sardegna nel contrasto alla pandemia causata dal Covid-19". La cerimonia si aprirà col saluto del sindaco di Stintino Antonio Diana, del presidente del Consiglio Regionale della Sardegna Michele Pais e del Magnifico rettore dell’Università degli Studi di Sassari Gavino Mariotti. L’evento si svolgerà nella cornice suggestiva del terrazzo del museo.



