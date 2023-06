Il MuT di Stintino ospiterà Guido Grugnola che sabato 17 giugno a partire dalle ore 18, in dialogo con Vittorio Fresi e Giovanni Tarsia, racconterà le sfide e le emozioni vissute in mare aperto di cui fu protagonista nel 1981/82 durante la regata Whitbread, l’attuale Volvo Ocean Race, la circumnavigazione del mondo in equipaggio articolata in 4 tappe.

Guido Grugnola è stato un velista professionista e ha partecipato a diversi campionati italiani e del mondo, in varie classi veliche. Attualmente è istruttore presso il Centro Velico Caprera ed è un grande esperto e cultore del Kayak in mare, ha infatti al suo attivo esperienze di navigazione in varie parti del mondo e ha affrontato impegnative navigazione, molte delle quali in solitario. Grugnola fu imbarcato su RollyGo dove fu coinvolto in un episodio drammatico dove perse la vita un uomo a mare, durante la tappa più impegnativa, la terza, da Aukland a Mar del Plata, quella che prevedeva la navigazione nel sud dell'Oceano Pacifico con il doppiaggio del famigerato Capo Horn.

L’evento è organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione Golfo dell’Asinara e dal Centro Studi sulla Civiltà del Mare, in collaborazione con l’associazione Absentia-Exploring the Absence.

