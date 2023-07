Senz’acqua dal 30 giugno nelle località Rocca Ruja-Capo Falcone del comune di Stintino. Da venerdì scorso i tecnici di Abbanoa sono alle prese con la riparazione di un guasto che ha comportato l'interruzione dell'approvvigionamento idrico in quest'area.

Pertanto l’amministrazione comunale è stata costretta ad adoperarsi e a garantire l’attivazione delle autobotti della Protezione Civile per fornire acqua potabile ai residenti a cui ancora non hanno ripristinato il servizio. Un danno che sta procurando non pochi disagi alla popolazione dei comparti di Rocca Ruja e Capo Falcone, costretti ad effettuare delle piccole riserve d'acqua, con spostamenti poco agevoli per gli anziani. L'autobotte è stata posizionata in prossimità del centro commerciale di Capo Falcone, in una zona facilmente accessibile per agevolare la distribuzione dell'acqua potabile.

Abbanoa, la società responsabile della gestione del sistema idrico, ha comunicato che l' interruzione si è verificata a causa di un danno accidentale a una delle condutture principali.

© Riproduzione riservata