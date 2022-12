Il Comune di Stintino ha ottenuto il finanziamento di 1,6 milioni di euro per 14 progetti Pnrr, approvati per il restauro e la valorizzazione del patrimonio archiettonico e paesaggistico rurale.

Si tratta di interventi che interessano le aree di Ezzi Mannu, Nodigheddu, Pazzona e Preddu Nieddu, zone sulle quali sono previste azioni al fine di potenziare la qualità paesaggistica del territorio e l’implementazione di soluzioni innovative anche tecnologiche per migliorare l’accessibilità dei nostri spazi rurali. Inoltre, il recupero del patrimonio edilizio rurale, coniugato ad interventi per migliorarne l’efficienza energetica, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali, restituendo alla collettività e in molti casi all’uso pubblico, un patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico. Il Comune di Stintino è il primo ente in Sardegna per numero di finanziamenti concessi.

«I primi segnali dell’azione collettiva che stiamo portando avanti in questi primi mesi di amministrazione nel Comune di Stintino. Fare rete con le persone, con gli imprenditori, con i professionisti per portare a casa questo tipo di risultato», ha detto il sindaco di Stintino, Rita Vallebella.

«Alcuni mesi fa abbiamo invitato i cittadini per un incontro divulgativo e di supporto per stimolare la partecipazione a questo bando del PNRR e nei prossimi mesi il territorio stintinese beneficerà di un finanziamento che ci permetterà di migliorare la qualità del nostro patrimonio culturale e paesaggistico e di perseguire gli obiettivi che ci siamo dati durante la nostra campagna elettorale».

A settembre su iniziativa dell’amministrazione comunale si è svolto un incontro con imprenditori agricoli e proprietari di piccoli siti culturali nel territorio stintinese per lo sviluppo di un’ azione collettiva per la partecipazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del Pnrr.

