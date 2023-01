Si era invaghito di una ragazza sarda conosciuta sui social e l’ha tempestata di messaggi, arrivando anche a raggiungerla a casa, dove era tornata per le vacanze natalizie. Ma il comportamento di un consulente finanziario 28enne del Modenese è stato sanzionato dal Questore di Sassari che ha firmato nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento per atti persecutori e un foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per tre anni.

Il giovane aveva avuto i primi contatti con la vittima, originaria di un paese del Logudoro, via internet e le inviava sue foto, in cui spesso compariva seminudo, utilizzando anche falsi profili. Quando ha scoperto che la ragazza lavorava in una discoteca di Firenze si era presentato nel locale e per tutta la serata aveva tentato un inutile corteggiamento fino a quando i buttafuori lo avevano allontanato.

Venuto a sapere che lei era tornata in Sardegna per le feste, non ha esitato a raggiungere l’Isola, prendendo alloggio in un B&B del Logudoro: dopo una serrata ricerca (interpellando negozianti, baristi, passanti e automobilisti, anche esibendo foto della ragazza e di suoi familiari tratte dal web), è riuscito a rintracciare il paese e anche l’abitazione.

Quindi di nuovo le molestie: suonava insistentemente il campanello, portava regali, chiedeva di incontrare la ragazza per poter uscire insieme, incurante della presenza dei genitori che in più occasioni gli hanno intimato di andare via e non tornare più. Diverse volte sono intervenuti carabinieri e polizia, allontanandolo e diffidandolo a cessare i suoi comportamenti. Tutto è stato invano fino a quando, dopo l’informativa del Commissariato di Ozieri, il Questore di Sassari ha adottato d’urgenza il provvedimento di ammonimento e il foglio di via.

