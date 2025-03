Incendio questo pomeriggio sulla Ss 291 della Nurra, in provincia di Sassari, dove è andato a fuoco il magazzino di un'azienda vitivinicola. I vigili del fuoco locali, col supporto di un'autobotte, sono intervenuti intorno alle ore 15.

I vigili del fuoco al lavoro per l'incendio sulla Ss 291 della Nurra

Le fiamme hanno danneggiato un magazzino di ricovero attrezzi, mentre l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio danneggiasse gli uffici e altri locali adiacenti.

Il capannone dove si è sviluppato l'incendio sulla Ss 291

In corso di accertamento le cause del rogo, che non ha coinvolto persone.

