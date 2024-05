Matrimoni e unioni civili anche di sabato e domenica nel Comune di Porto Torres, ma dietro corrispettivo da parte di coloro che intendono usufruire del servizio a favore del personale comunale.

La novità è stata proposta in occasione della commissione “Statuto e Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale Trasparenza e Legalità”, presieduta da Franco Satta, presidente del consiglio comunale. Durante la riunione i commissari hanno concordato alcuni indirizzi relativi alla determinazione delle tariffe per i matrimoni disciplinati dal nuovo Regolamento, approvato il 5 maggio scorso dal consiglio.

La celebrazione delle nozze nelle giornate di sabato e domenica impegna in un lavoro straordinario gli impiegati comunali che dovranno garantire un servizio e l’allestimento alle coppie che scelgono il weekend per dire il loro “sì”. I costi variano da 0 a circa 2mila euro, il massimo previsto per chi sceglie l’isola dell’Asinara, oppure si potrà optare su altre location individuate nelle aree di Balai “Rocca Manna”, la chiesetta di Balai Lontano, il parco Chico Mendez, l’area archeologica e il belvedere lungomare Balai.

All’Asinara sarà possibile celebrare i matrimoni a Cala Reale. Restano fermi alcuni luoghi con proposta di esenzione come la sala consiliare e il palazzo del Marchese. Il tariffario proposto dalla commissione dovrà essere esaminato e approvato dalla giunta.

© Riproduzione riservata