Un centro estivo dal 23 giugno al 5 settembre per un servizio destinato ai bambini dai 3 ai 12 anni con intrattenimento basato su attività sportive, motorie e ludiche. L’iniziativa nasce a Stintino con l’obiettivo di poter incentivare la mobilità fisica dei bambini attraverso il gioco, lo sport e la socializzazione, fornendo ai genitori un servizio di intrattenimento e impegno per i più piccoli e i fanciulli nel periodo estivo in sostituzione della scuola.

La giornata tipo dovrà essere articolata su un orario dalle ore 8 (accoglienza) alle ore 14 (uscita). L’amministrazione comunale guidata da Rita Vallebella ha disposto l’avviso pubblico, a cura del Settore Socio culturale educativo Turismo tempo libero, per garantire una gestione razionale delle risorse disponibili, nel rispetto dei principi di trasparenza equità ed efficacia.

Le proposte, da inoltrare al Comune entro il 31 marzo, dovranno precisare l’entità esatta dei corrispettivi richiesti a fronte di prestazioni e servizi resi o, in alternativa, del contributo richiesto per la realizzazione del proprio progetto o l’inclusione di proposte ad esclusivo carico dei proponenti. La giunta comunale potrà assegnare interventi finanziari a sostegno dell’iniziativa proposta.

